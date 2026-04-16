    Ровшан Наджаф обсудил с официальными лицами США расширение энергосотрудничества

    16 апреля, 2026
    • 12:14
    Ровшан Наджаф обсудил с официальными лицами США расширение энергосотрудничества

    Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным советником Госдепартамента США Ребеккой Нефф и региональным менеджером по Европе и Евразии Агентства США по торговле и развитию Сарой Леминг.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече с удовлетворением было отмечено многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и США в энергетической сфере.

    Было заявлено, что подписание в феврале текущего года "Хартии стратегического партнерства между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки" имеет историческое значение с точки зрения развития двусторонних отношений. В этой связи отмечены широкие перспективы сотрудничества между нашими странами в энергетическом секторе.

    Было подчеркнуто наличие успешных связей между SOCAR и американскими компаниями по различным направлениям энергетического сектора.

    На встрече была подчеркнута важность проекта TRIPP и существующих энергетических маршрутов по Среднему коридору с точки зрения регионального сотрудничества.

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф Ребекка Нефф Сара Леминг Энергетическое сотрудничество
    SOCAR-ın prezidenti ABŞ rəsmiləri ilə görüşüb
    SOCAR President Rovshan Najaf meets with US officials

