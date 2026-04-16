Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    Digər ölkələr
    • 16 aprel, 2026
    • 03:42
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kanada ilə neft və neft məhsullarının daşınması ilə bağlı bir neçə icazə imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Ağ Ev müvafiq sənədləri açıqlayıb.

    Məlumata görə, icazələrdən biri Şimali Dakota ştatının Burke dairəsində boru kəməri infrastrukturunun tikintisi, qoşulması, istismarı və texniki xidməti işləri "Bakken Pipeline Company LP" şirkətinə verilib.

    Bundan əlavə, "Bakken Pipeline Company" eyni qraflıqda mövcud boru kəməri qurğularının istismarı və texniki xidməti üçün ayrıca icazə alıb.

    "Enbridge Energy" şirkəti daha iki icazə alıb. Bu icazələr Miçiqan ştatının Sent-Kler dairəsində və Şimali Dakota ştatının Pembina dairəsində mövcud boru kəməri qurğularının istismarı və texniki xidməti ilə bağlıdır.

    ABŞ Kanada
    Трамп одобрил новые разрешения на транспортировку нефти между США и Канадой

