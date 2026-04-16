Трамп одобрил новые разрешения на транспортировку нефти между США и Канадой

Президент США Дональд Трамп подписал несколько разрешений, касающихся транспортировки нефти и нефтепродуктов между США и Канадой.

Как передает Report, соответствующие документы обнародовал Белый дом.

Согласно информации, одно из разрешений выдано компании Bakken Pipeline Company LP на строительство, подключение, эксплуатацию и обслуживание трубопроводной инфраструктуры в округе Берк штата Северная Дакота.

Кроме того, Bakken Pipeline Company получила отдельное разрешение на эксплуатацию и техническое обслуживание уже действующих трубопроводных объектов в том же округе.

Еще два разрешения получили структуры Enbridge Energy. Они касаются эксплуатации и обслуживания существующих трубопроводных объектов в округе Сент-Клэр штата Мичиган, а также в округе Пембина штата Северная Дакота.

Решения направлены на упрощение транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов через американо-канадскую границу.