Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп одобрил новые разрешения на транспортировку нефти между США и Канадой

    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 01:52
    Президент США Дональд Трамп подписал несколько разрешений, касающихся транспортировки нефти и нефтепродуктов между США и Канадой.

    Как передает Report, соответствующие документы обнародовал Белый дом.

    Согласно информации, одно из разрешений выдано компании Bakken Pipeline Company LP на строительство, подключение, эксплуатацию и обслуживание трубопроводной инфраструктуры в округе Берк штата Северная Дакота.

    Кроме того, Bakken Pipeline Company получила отдельное разрешение на эксплуатацию и техническое обслуживание уже действующих трубопроводных объектов в том же округе.

    Еще два разрешения получили структуры Enbridge Energy. Они касаются эксплуатации и обслуживания существующих трубопроводных объектов в округе Сент-Клэр штата Мичиган, а также в округе Пембина штата Северная Дакота.

    Решения направлены на упрощение транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов через американо-канадскую границу.

    Соединенные Штаты Америки (США) Канада Дональд Трамп транспортировка нефти
    Последние новости

    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    02:11

    Всемирный банк запустил программу Water Forward для борьбы с глобальным дефицитом воды

    Другие страны
    01:52

    Трамп одобрил новые разрешения на транспортировку нефти между США и Канадой

    Другие страны
    01:19

    Лига чемпионов: "Арсенал" и "Бавария" вышли в полуфинал

    Футбол
    01:09

    США заявили о наращивании производства ядерных вооружений

    Другие страны
    00:53
    Фото

    В Лянкаране на одном и том же участке произошли две аварии, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    00:38

    Сенат США не поддержал резолюцию о прекращении военных действий против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей