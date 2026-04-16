ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır
- 16 aprel, 2026
- 03:15
ABŞ Soyuq müharibənin bitməsindən bəri ən çox nüvə silahı istehsal edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ energetika naziri Kris Rayt Nümayəndələr Palatasının Büdcə Təxsisatı Komitəsinin dinləmələrində bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ Energetika Nazirliyinin Milli Nüvə Təhlükəsizliyi Administrasiyası yeni və inkişaf edən təhdidlər fonunda təhlükəsiz, etibarlı və effektiv nüvə qarşısının alınması missiyasını yerinə yetirməyə davam edir.
Rayt qeyd edib ki, nazirlik Soyuq müharibədən bəri heç vaxt olmadığı qədər yeni silahlar tədarük edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya ilə ABŞ arasında Strateji Hücum Silahlarının Azaldılması Müqaviləsinin müddəti 5 fevralda başa çatıb. Bu arada, Vaşinqton Moskvanın əsas məhdudiyyətlərini daha bir il saxlamaq təklifini dəstəkləməkdən faktiki olaraq imtina edib.