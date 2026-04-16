    Bakının bəzi yollarında sıxlıq müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    Bakının bəzi yollarında sıxlıq müşahidə olunur

    Bakının bəzi yollarında sıxlıq müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir:

    1. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    5. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    10. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    11. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    12. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    13. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakıda tıxac problemi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM)
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

