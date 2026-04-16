На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 16 апреля, 2026
- 08:23
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
-Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
-Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;
-Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;
-Баку-Сумгаитское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
-Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
-Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
-Улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
-Первая Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;
-Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
-Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
-Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
-Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
-Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.