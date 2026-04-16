    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    -Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    -Проспект Гейдара Алиева, основная дорога - в направлении центра;

    -Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра;

    -Баку-Сумгаитское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    -Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    -Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    -Улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    -Первая Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    -Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    -Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    -Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    -Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    -Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

    Bakının bəzi yollarında sıxlıq müşahidə olunur

    Последние новости

    09:44

    CENTCOM заявил о продолжении морской блокады Ирана

    Другие страны
    09:43

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $6

    Энергетика
    09:40

    В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:36

    Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатов

    Финансы
    09:34

    В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

    Другие страны
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

    Финансы
    09:14

    Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в Тбилиси

    Индивидуальные
    09:11

    ВВП Китая в I квартале вырос на 5%

    Другие страны
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2026)

    Финансы
    Лента новостей