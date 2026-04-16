Dollar ucuzlaşır
- 16 aprel, 2026
- 07:56
İranla mümkün sülh razılaşması ilə bağlı artan gözləntilər fonunda ABŞ dolları bu gün əsas valyutalara qarşı altı həftəlik minimum səviyyəyə yaxın olaraq qalır.
"Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, təhlükəsiz sığınacaq aktivi kimi Amerika valyutasına tələbatın azalması münaqişənin həlli perspektivləri ilə bağlı artan nikbinliklə əlaqələndirilir.
Məlumatlara görə, avro 1.1808 dollara, funt sterlinq isə 1.3569 dollara satılırdı. Hər iki valyuta həmin gün təxminən 0.1% dəyər qazanıb və fevral ayından bəri ən yüksək səviyyəyə yaxındır.
Dolların altı əsas valyutadan ibarət səbətə nisbətən məzənnəsini ölçən dollar indeksi 98.027 səviyyəsində idi. Çərşənbə günündən əvvəl o, ardıcıl səkkiz ticarət sessiyası ərzində düşmüşdü və İran ətrafındakı gərginliyin yaratdığı qazancı faktiki olaraq silmişdi.
ANZ-in Asiya tədqiqatları üzrə rəhbəri Kun Qohun sözlərinə görə, bazarlar artıq razılaşma ehtimalını qiymətləndirirlər ki, bu da dollara davamlı təzyiqə səbəb ola bilər. O qeyd edib ki, 98 ballıq səviyyə qısamüddətli dəstək üçün vacib olaraq qalır və oradakı fasilə ABŞ valyutasının daha da zəifləməsinə yol aça bilər.
Avstraliya dolları 0.7173 ABŞ dollar, Yeni Zelandiya dolları isə 0.59139 ABŞ dolları səviyyəsində ticarət olunub. Hər ikisi aylıq maksimum səviyyələrə yaxın olaraq qalıb.
Yaponiya maliyyə nazirinin ABŞ ilə məzənnə əməkdaşlığını gücləndirmək barədə razılığa gəldiyini söyləməsindən sonra yen bir qədər möhkəmlənərək bir dollar üçün 158,78-ə çatıb.