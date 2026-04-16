    "M Bulak" BOKT-un xalis mənfəəti 40 %-ə yaxın azalıb

    • 16 aprel, 2026
    • 11:10
    M Bulak BOKT-un xalis mənfəəti 40 %-ə yaxın azalıb

    "M Bulak" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2025-ci ili 3,416 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" BOKT-un maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 39,8 % azdır.

    Ötən il "M Bulak"ın vergiyəqədərki mənfəəti 4,391 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 37,7 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 975 min manat (29 % az) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "M Bulak"ın aktivləri 58,661 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 68 % çoxdur. Bunun 54,684 milyon manatı müştərilərə verilmiş kreditlərdir. 2025-ci ildə BOKT-un kredit portfeli 62,4 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "M Bulak"ın öhdəlikləri 4,5 dəfə artaraq 26,133 milyon manata, balans kapitalı isə 11,7 % artaraq 32,528 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "M Bulak" 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən "İnvest Kredit" MMC-nin bazasında 2011-ci ildə "Mol Bulak" adı ilə yaradılıb, 2020-ci ildə yenidən rebrendinq edib. Onun nizamnamə kapitalı 10,408 milyon manatdır. BOKT-nin təsisçiləri Qırğızıstan vətəndaşları 95,9 % payla Aleksey Kokarev və 4,1 % payla Babirjan Tolbayevdir.

    17:58

    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 14 milyon manatdan çox azaldır

    17:56
    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    17:52
    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

