Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Доллар держится у минимумов за шесть недель на фоне ожиданий сделки по Ирану

    Экономика
    16 апреля, 2026
    08:08
    Доллар держится у минимумов за шесть недель на фоне ожиданий сделки по Ирану

    Доллар США сегодня остается вблизи минимальных значений за последние шесть недель по отношению к основным мировым валютам на фоне усиления ожиданий возможного мирного соглашения с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, снижение спроса на американскую валюту как на защитный актив связано с возросшим оптимизмом вокруг перспектив урегулирования конфликта.

    Согласно информации, евро торговался на уровне $1,1808, а фунт стерлингов - $1,3569. Обе валюты прибавили около 0,1% за день и удерживаются вблизи максимумов с февраля.

    Индекс доллара, отражающий его курс к корзине из шести основных валют, составил 98,027 пункта. До среды он снижался восемь торговых сессий подряд, практически нивелировав рост, вызванный эскалацией вокруг Ирана.

    По словам главы отдела исследований Азии ANZ Куна Гоха, рынки фактически уже закладывают в цены вероятность урегулирования, в связи с чем давление на доллар может сохраниться. Он отметил, что уровень 98 пунктов остается важной краткосрочной поддержкой, и его пробой может открыть путь к дальнейшему ослаблению американской валюты.

    Австралийский доллар торговался на уровне $0,7173, новозеландский - $0,59139. Оба показателя остаются вблизи месячных максимумов.

    Японская иена немного укрепилась до 158,78 за доллар после заявлений министра финансов Японии о договоренности с США активизировать взаимодействие по валютным курсам.

    Курс офшорного юаня составил 6,8146 за доллар в ожидании публикации данных по ВВП Китая за первый квартал.

    Доллар США Курс доллара Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном
    Dollar ucuzlaşır
    Dollar hangs near six-week lows as investors bet on Iran peace deal

    Последние новости

    09:44

    CENTCOM заявил о продолжении морской блокады Ирана

    Другие страны
    09:43

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $6

    Энергетика
    09:40

    В Шамахы 39-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:36

    Turan Bank завершил I квартал с прибылью в 2,9 млн манатов

    Финансы
    09:34

    В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

    Другие страны
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.04.2026)

    Финансы
    09:14

    Азербайджанские дзюдоисты начинают борьбу на чемпионате Европы в Тбилиси

    Индивидуальные
    09:11

    ВВП Китая в I квартале вырос на 5%

    Другие страны
    09:04

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.04.2026)

    Финансы
    Лента новостей