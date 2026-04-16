Доллар держится у минимумов за шесть недель на фоне ожиданий сделки по Ирану

Доллар США сегодня остается вблизи минимальных значений за последние шесть недель по отношению к основным мировым валютам на фоне усиления ожиданий возможного мирного соглашения с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, снижение спроса на американскую валюту как на защитный актив связано с возросшим оптимизмом вокруг перспектив урегулирования конфликта.

Согласно информации, евро торговался на уровне $1,1808, а фунт стерлингов - $1,3569. Обе валюты прибавили около 0,1% за день и удерживаются вблизи максимумов с февраля.

Индекс доллара, отражающий его курс к корзине из шести основных валют, составил 98,027 пункта. До среды он снижался восемь торговых сессий подряд, практически нивелировав рост, вызванный эскалацией вокруг Ирана.

По словам главы отдела исследований Азии ANZ Куна Гоха, рынки фактически уже закладывают в цены вероятность урегулирования, в связи с чем давление на доллар может сохраниться. Он отметил, что уровень 98 пунктов остается важной краткосрочной поддержкой, и его пробой может открыть путь к дальнейшему ослаблению американской валюты.

Австралийский доллар торговался на уровне $0,7173, новозеландский - $0,59139. Оба показателя остаются вблизи месячных максимумов.

Японская иена немного укрепилась до 158,78 за доллар после заявлений министра финансов Японии о договоренности с США активизировать взаимодействие по валютным курсам.

Курс офшорного юаня составил 6,8146 за доллар в ожидании публикации данных по ВВП Китая за первый квартал.