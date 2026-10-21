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    В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа

    Здоровье
    • 21 октября, 2026
    • 14:31
    В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа

    Министерство здравоохранения Азербайджана завезло в страну вакцины против гриппа. Начало бесплатной вакцинации запланировано на 21 октября.

    Об этом Report сообщили в Минздраве.

    Отмечено, что в связи с похолоданием в осенне-зимний период повышается риск распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе сезонного гриппа.

    В целях предупреждения их распространения среди населения, а также усиления профилактических мероприятий Министерство и в этом году завезло в страну необходимые вакцины.

    Согласно приказу министра здравоохранения Азербайджанской Республики "Об усилении противоэпидемических мероприятий по борьбе с острыми респираторными заболеваниями в республике в осенне-зимний сезон 2026–2027 годов и проведении кампании по вакцинации против гриппа", начало вакцинации запланировано на 21 октября 2026 года.

    Вакцинация особенно рекомендуется лицам, входящим в группы повышенного риска развития осложнений, в частности медицинским работникам, беременным женщинам, а также страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания.

    Министерство здравоохранения призывает население соблюдать меры профилактики сезонного гриппа и активно участвовать в вакцинации, которая является одним из основных средств защиты от заболевания и его возможных осложнений.

    Вакцину можно получить бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства или работы граждан.

    вакцины Министерство здравоохранения Азербайджана
    Azərbaycana qripə qarşı vaksinlər gətirilib, peyvəndləmə başlanır - Rəsmi
    Flu vaccination campaign begins in Azerbaijan
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