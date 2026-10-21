В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа

Министерство здравоохранения Азербайджана завезло в страну вакцины против гриппа. Начало бесплатной вакцинации запланировано на 21 октября.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

Отмечено, что в связи с похолоданием в осенне-зимний период повышается риск распространения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе сезонного гриппа.

В целях предупреждения их распространения среди населения, а также усиления профилактических мероприятий Министерство и в этом году завезло в страну необходимые вакцины.

Согласно приказу министра здравоохранения Азербайджанской Республики "Об усилении противоэпидемических мероприятий по борьбе с острыми респираторными заболеваниями в республике в осенне-зимний сезон 2026–2027 годов и проведении кампании по вакцинации против гриппа", начало вакцинации запланировано на 21 октября 2026 года.

Вакцинация особенно рекомендуется лицам, входящим в группы повышенного риска развития осложнений, в частности медицинским работникам, беременным женщинам, а также страдающим хроническими заболеваниями органов дыхания.

Министерство здравоохранения призывает население соблюдать меры профилактики сезонного гриппа и активно участвовать в вакцинации, которая является одним из основных средств защиты от заболевания и его возможных осложнений.

Вакцину можно получить бесплатно в государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства или работы граждан.