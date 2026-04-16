Azərbaycan cüdo üzrə Avropa çempionatında ilk medalını qazanıb - YENİLƏNİB-13
- 16 aprel, 2026
- 16:51
Azərbaycan Tbilisidə keçirilən cüdo üzrə Avropa çempionatında ilk medalını qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 60 kq çəkidə mübarizə aparan Əhməd Yusifov bürünc mükafata sahib çıxıb.
O, üçüncü yer uğrunda görüşdə komanda yoldaşı Balabəy Ağayevi məğlub edib.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq.
Azərbaycan cüdoçusu Şəfəq Həmidova Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatını mükafatsız başa vurub.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 48 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı üçüncü yer uğrunda görüşdə Laura Martinesə (İspaniya) uduzub.
Azərbaycan cüdoçusu Şəfəq Həmidova Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında finala vəsiqə qazana bilməyib.
"Report" xəbər verir ki, 48 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı yarımfinalda Şirin Bukliyə (Fransa) uduzub.
Bununla da o, bürünc medal uğrunda iştirak etmək hüququ əldə edib.
Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında finala vəsiqə qazana bilməyib.
"Report" xəbər verir ki, 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı yarımfinalda Giorgi Sardalaşviliyə (Gürcüstan) uduzub.
O, üçüncü yer uğrunda görüşə çıxacaq.
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Əhməd Yusifov da Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə vəsiqə qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 60 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı təsəlliverici görüşdə Romen Valadier-Pikardı (Fransa) üstələyib.
Azərbaycan cüdoçusu Turan Bayramov Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında bürünc medal uğrunda görüşə vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, 66 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı təsəlliverici görüşdə Radu İzvoreanunu (Moldova) üstələyib.
Azərbaycan cüdoçusu Şəfəq Həmidova Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, 48 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 1/4 finalda Tara Babulfathdan (İsveç) güclü olub.
Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev (60 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 1/4 finalda Dilşot Xalmatova (Ukrayna) qalib gəlib.
Əhməd Yusifov (60 kq) isə bu mərhələdə uduzub. O, Fransa təmsilçisi Luka Mixeidze ilə bacarmayıb.
Ə.Yusifov təsəlliverici görüşə çıxacaq.
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Şəfəq Həmidova son dünya çempionu Assunta Skuttonu (İtaliya) 1/8 finalda məğlub edib.
Leyla Əliyeva (52 kq) eyni mərhələdə Odette Qiuffridaya (İtaliya), Könül Əliyeva (48 kq) isə Laura Martines Abelendaya (İspaniya) uduzub.
1/4 finalda rusiyalı Murad Çopanova yenilən Turan Bayramov (66 kq) təsəlliverici görüşə qatılacaq.
Azərbaycan cüdoçusu Turan Bayramov (66 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında ikinci qələbəsini qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 1/8 finalda İtaliya təmsilçisi Elios Manzini məğlub edib.
Daha əvvəl Nikolas Kuntseni (Almaniya) üstələyən T.Bayramov 1/4 finala yüksəlib.
Gültac Məmmədəliyeva (52 kq) macarıstanlı Reko Ruppa uduzub.
Azərbaycanın daha üç cüdoçusu Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Balabəy Ağayev (60 kq) 1/8 finalda Andrea Karlinonu (İtaliya) mübarizədən kənarlaşdırıb.
Əhməd Yusifov (60 kq) eyni raundda Çarli Eyri (Böyük Britaniya) məğlub edib.
Turan Bayramov (66 kq) isə 1/16 finalda Nikolas Kuntsedən (Almaniya) güclü olub.
Azərbaycanın daha iki cüdoçusu Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatına qələbə ilə start verib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Şəfəq Həmidova (48 kq) 1/16 finalda Erza Muminoviçi (Kosova) məğlub edib.
Könül Əliyeva (48 kq) isə Amber Qersyesi (Niderland) üstələyib.
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu Leyla Əliyeva (52 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatında növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, onun rəqibi Nikolina Nişaviç (Serbiya) 1/6 final görüşünə çıxmayıb.
Bu səbəbdən L.Əliyeva 1/8 finala yüksəlib.
Daha əvvəl Gültac Məmmədəliyeva da bu raunda vəsiqə qazanıb.
Azərbaycan cüdoçusu Gültac Məmmədəliyeva (52 kq) Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa çempionatına qələbə ilə start verib.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, idmançı 1/16 finalda Karla Tavares Fernandeşlə (Lüksemburq) üz-üzə gəlib.
Rəqibini məğlub edən Gültac Məmmədəliyeva növbəti raunda vəsiqə qazanıb.
Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycanın 7 cüdoçusu tatamiyə çıxır. Avropa çempionatı aprelin 19-da başa çatacaq.