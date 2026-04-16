Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в грузинской столице Тбилиси.

Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, Т.Байрамов (66 кг) в поединке за третье место одержал победу над представителем России Абдуллахом Парчиевым.

Ранее Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что Чемпионат Европы завершится 19 апреля.

17:05

Азербайджан завоевал первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, бронзовую награду в весовой категории до 60 кг получил Ахмед Юсифов, который в матче за третье место победил своего соотечественника Балабея Агаева.

Ранее Шафаг Гамидова (48 кг) завершила выступление без медали, уступив в борьбе за третье место испанке Лауре Мартинес. В полуфинале она проиграла француженке Ширин Букли.

15:20

На чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси трое азербайджанских спортсменов поборются за бронзовые медали.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, Балабей Агаев (60 кг) в полуфинале уступил грузину Георгию Сардалашвили и теперь выступит в матче за третье место.

Ахмед Юсифов (60 кг) в утешительной схватке победил француза Ромена Валадье-Пикара и также поборется за бронзу.

Другой азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов (66 кг) в утешительном поединке одолел молдаванина Раду Изворяну, и примет участие в матче за третье место.

14:35

13:32

Азербайджанская спортсменка Шафаг Гамидова (48 кг) завоевала путевку в полуфинал чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.

Как сообщает Report, Гамидова одержала победу над Тарой Бабулфат (Швеция) в четвертьфинале.

13:24

Азербайджанский спортсмен Балабей Агаев (60 кг) вышел в полуфинал чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, Агаев победил в четвертьфинале украинского дзюдоиста Дильшота Халматова.

Другой азербайджанский дзюдоист - Ахмед Юсифов, также выступающий в этой весовой категории, в 1/4 финала уступил представителю Франции Луке Михеидзе. Юсифов теперь продолжит борьбу за бронзу и примет участие в утешительных схватках.

В утешительных схватках также примет участие Туран Байрамов (66 кг), проигравший в четвертьфинале россиянину Мураду Чопанову.

Еще одна азербайджанская дзюдоистка Шафаг Гамидова в 1/8 финала одержала победу над действующей чемпионкой мира итальянкой Ассунтой Скутто.

Лейла Алиева (52 кг) в 1/8 финала уступила итальянке Одетте Джуффриде, а Кенюль Алиева (48 кг) проиграла испанке Лауре Мартинес Абеленде.

Напомним, что сегодня на татами вышли 7 азербайджанских дзюдоистов.

