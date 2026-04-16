Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5
- 16 апреля, 2026
- 18:06
Азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, проходящем в грузинской столице Тбилиси.
Как сообщает корреспондент Report с места проведения соревнований, Т.Байрамов (66 кг) в поединке за третье место одержал победу над представителем России Абдуллахом Парчиевым.
Ранее Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что Чемпионат Европы завершится 19 апреля.
Азербайджан завоевал первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси.
Как передает корреспондент Report из Тбилиси, бронзовую награду в весовой категории до 60 кг получил Ахмед Юсифов, который в матче за третье место победил своего соотечественника Балабея Агаева.
Ранее Шафаг Гамидова (48 кг) завершила выступление без медали, уступив в борьбе за третье место испанке Лауре Мартинес. В полуфинале она проиграла француженке Ширин Букли.
На чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси трое азербайджанских спортсменов поборются за бронзовые медали.
Как передает корреспондент Report из Тбилиси, Балабей Агаев (60 кг) в полуфинале уступил грузину Георгию Сардалашвили и теперь выступит в матче за третье место.
Ахмед Юсифов (60 кг) в утешительной схватке победил француза Ромена Валадье-Пикара и также поборется за бронзу.
Другой азербайджанский дзюдоист Туран Байрамов (66 кг) в утешительном поединке одолел молдаванина Раду Изворяну, и примет участие в матче за третье место.
Азербайджанская спортсменка Шафаг Гамидова (48 кг) завоевала путевку в полуфинал чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.
Как сообщает Report, Гамидова одержала победу над Тарой Бабулфат (Швеция) в четвертьфинале.
Азербайджанский спортсмен Балабей Агаев (60 кг) вышел в полуфинал чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси.
Как передает корреспондент Report из Тбилиси, Агаев победил в четвертьфинале украинского дзюдоиста Дильшота Халматова.
Другой азербайджанский дзюдоист - Ахмед Юсифов, также выступающий в этой весовой категории, в 1/4 финала уступил представителю Франции Луке Михеидзе. Юсифов теперь продолжит борьбу за бронзу и примет участие в утешительных схватках.
В утешительных схватках также примет участие Туран Байрамов (66 кг), проигравший в четвертьфинале россиянину Мураду Чопанову.
Еще одна азербайджанская дзюдоистка Шафаг Гамидова в 1/8 финала одержала победу над действующей чемпионкой мира итальянкой Ассунтой Скутто.
Лейла Алиева (52 кг) в 1/8 финала уступила итальянке Одетте Джуффриде, а Кенюль Алиева (48 кг) проиграла испанке Лауре Мартинес Абеленде.
Напомним, что сегодня на татами вышли 7 азербайджанских дзюдоистов.
Чемпионат Европы завершится 19 апреля.