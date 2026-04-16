Азербайджан и США обсудили развитие бизнес-инвестиционных связей

Делегация Центробанка Азербайджана в рамках визита в США обсудила расширение бизнес- и инвестиционного сотрудничества с представителями местной Торговой палаты США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры состоялись в Вашингтоне, делегацию возглавил первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

Стороны обсудили развитие экономического и финансового взаимодействия, включая расширение деловых и инвестиционных связей. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам глобальных экономических вызовов, финансовой стабильности и реализации совместных инициатив в рамках партнерства.