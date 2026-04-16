Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджан и США обсудили развитие бизнес-инвестиционных связей

    Бизнес
    • 16 апреля, 2026
    • 16:45
    Азербайджан и США обсудили развитие бизнес-инвестиционных связей

    Делегация Центробанка Азербайджана в рамках визита в США обсудила расширение бизнес- и инвестиционного сотрудничества с представителями местной Торговой палаты США.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры состоялись в Вашингтоне, делегацию возглавил первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров.

    Во встрече также принял участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

    Стороны обсудили развитие экономического и финансового взаимодействия, включая расширение деловых и инвестиционных связей. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам глобальных экономических вызовов, финансовой стабильности и реализации совместных инициатив в рамках партнерства.

    Фото
    Azərbaycan ABŞ ilə biznes-investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib

    Последние новости

    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    17:39

    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    17:34
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    17:21

    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:17

    Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

    Другие страны
    17:09

    Президент Ливана отказался от переговоров с Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:06

    Братислава готова блокировать новые санкции ЕС против РФ

    Другие страны
    Лента новостей