Азербайджан и США обсудили развитие бизнес-инвестиционных связей
Бизнес
- 16 апреля, 2026
- 16:45
Делегация Центробанка Азербайджана в рамках визита в США обсудила расширение бизнес- и инвестиционного сотрудничества с представителями местной Торговой палаты США.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры состоялись в Вашингтоне, делегацию возглавил первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров.
Во встрече также принял участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.
Стороны обсудили развитие экономического и финансового взаимодействия, включая расширение деловых и инвестиционных связей. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам глобальных экономических вызовов, финансовой стабильности и реализации совместных инициатив в рамках партнерства.
