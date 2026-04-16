Azərbaycan ABŞ ilə biznes-investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
Biznes
- 16 aprel, 2026
- 16:10
Azərbaycan və ABŞ arasında biznes və investisiya əlaqələrinin inkişafı müzakirə edilib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Vaşinqton şəhərinə işgüzar səfər çərçivəsində ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndələri ilə görüşüb.
Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahimin də iştirak etdiyi görüş zamanı iki ölkə arasında iqtisadi və maliyyə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, o cümlədən biznes və investisiya əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi müzakirələr olunub, qlobal iqtisadi çağırışlar, maliyyə sabitliyi və tərəfdaşlıq çərçivəsində birgə təşəbbüslər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
