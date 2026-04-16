    Azərbaycan ABŞ ilə biznes-investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib

    16 aprel, 2026
    Azərbaycan və ABŞ arasında biznes və investisiya əlaqələrinin inkişafı müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Vaşinqton şəhərinə işgüzar səfər çərçivəsində ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndələri ilə görüşüb.

    Azərbaycanın ABŞ-dəki səfiri Xəzər İbrahimin də iştirak etdiyi görüş zamanı iki ölkə arasında iqtisadi və maliyyə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, o cümlədən biznes və investisiya əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi müzakirələr olunub, qlobal iqtisadi çağırışlar, maliyyə sabitliyi və tərəfdaşlıq çərçivəsində birgə təşəbbüslər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Əliyar Məmmədyarov ABŞ
    Азербайджан и США обсудили развитие бизнес-инвестиционных связей

    Son xəbərlər

    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    "Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya absorbsiyası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Biznes
    17:24
    Foto

    Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri Ağbənd avtomobil körpüsünün icra vəziyyəti ilə tanış olublar

    İnfrastruktur
    17:24

    Ailə başçısını itirməyə görə sosial ödəniş alan tələbələrdən arayış tələb olunmayacaq

    Sosial müdafiə
    17:20

    Cozef Aun Netanyahu ilə danışıqlardan imtina edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti