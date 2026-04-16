Дэн Кейн: США готовы возобновить боевые действия против Ирана в любой момент
Другие страны
- 16 апреля, 2026
- 16:48
США готовы при необходимости возобновить масштабные боевые действия против Ирана буквально в любой момент.
Как передает Report, об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.
Кейн отметил, что США будут активно преследовать любые суда под иранским флагом в Ормузском проливе, а также те, которые оказывают поддержку Тегерану.
"Это включает в себя суда "теневого флота", перевозящие иранскую нефть", - подчеркнул он.
По его словам, к выполнению этой миссии привлечены более 10 тысяч моряков, морских пехотинцев и летчиков, задействованных на более чем десятке кораблей и самолетов.
Последние новости
