    Другие страны
    • 16 апреля, 2026 • 16:48
    • 16:48
    Дэн Кейн: США готовы возобновить боевые действия против Ирана в любой момент

    США готовы при необходимости возобновить масштабные боевые действия против Ирана буквально в любой момент.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.

    Кейн отметил, что США будут активно преследовать любые суда под иранским флагом в Ормузском проливе, а также те, которые оказывают поддержку Тегерану.

    "Это включает в себя суда "теневого флота", перевозящие иранскую нефть", - подчеркнул он.

    По его словам, к выполнению этой миссии привлечены более 10 тысяч моряков, морских пехотинцев и летчиков, задействованных на более чем десятке кораблей и самолетов.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Дэн Кейн Соединенные Штаты Америки (США)
    Den Keyn: ABŞ İrana qarşı döyüş əməliyyatlarını istənilən anda yenidən başlamağa hazırdır

