Дэн Кейн: США готовы возобновить боевые действия против Ирана в любой момент

США готовы при необходимости возобновить масштабные боевые действия против Ирана буквально в любой момент.

Как передает Report, об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн на пресс-конференции в Вашингтоне.

Кейн отметил, что США будут активно преследовать любые суда под иранским флагом в Ормузском проливе, а также те, которые оказывают поддержку Тегерану.

"Это включает в себя суда "теневого флота", перевозящие иранскую нефть", - подчеркнул он.

По его словам, к выполнению этой миссии привлечены более 10 тысяч моряков, морских пехотинцев и летчиков, задействованных на более чем десятке кораблей и самолетов.