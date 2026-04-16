Джавид Абдуллаев: СЭС "Шафаг" планируют запустить в середине 2027 года

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе Азербайджана ожидается в середине 2027 года.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев.

По его словам, в конце ноября 2020 года BP объявила о решении инвестировать $200 млн в этот проект территории.

"Это был очень важный и исторический момент. Мы долго работали над этим и старались действовать максимально быстро", - отметил Абдуллаев.

Он также сообщил, что механизмы стимулирования "зеленой энергии" создали определенные технические сложности.

"Но мы должны просчитать их пользу. Мы должны понять, какую выгоду нам приносит инвестор, и оптимизировать их с точки зрения экономических интересов Азербайджана. В любом случае это было началом потока. Естественно, по мере инвестирования в эту сферу другие компании также будут проводить восстановительные работы на этих территориях", - сказал директор агентства.

Ожидается, что эта станция мощностью 240 МВт, строящаяся в Джебраиле, будет ежегодно производить около 500 ГВт·ч возобновляемой энергии.

Участниками проекта по строительству СЭС являются: BP - 40,01%, "SOCAR Green" - 39,99%, Фонд развития азербайджанского бизнеса - 10% и венгерская MVM - 10%.