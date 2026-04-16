    Джавид Абдуллаев: СЭС "Шафаг" планируют запустить в середине 2027 года

    Энергетика
    • 16 апреля, 2026
    • 16:46
    Джавид Абдуллаев: СЭС Шафаг планируют запустить в середине 2027 года

    Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе Азербайджана ожидается в середине 2027 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев.

    По его словам, в конце ноября 2020 года BP объявила о решении инвестировать $200 млн в этот проект территории.

    "Это был очень важный и исторический момент. Мы долго работали над этим и старались действовать максимально быстро", - отметил Абдуллаев.

    Он также сообщил, что механизмы стимулирования "зеленой энергии" создали определенные технические сложности.

    "Но мы должны просчитать их пользу. Мы должны понять, какую выгоду нам приносит инвестор, и оптимизировать их с точки зрения экономических интересов Азербайджана. В любом случае это было началом потока. Естественно, по мере инвестирования в эту сферу другие компании также будут проводить восстановительные работы на этих территориях", - сказал директор агентства.

    Ожидается, что эта станция мощностью 240 МВт, строящаяся в Джебраиле, будет ежегодно производить около 500 ГВт·ч возобновляемой энергии.

    Участниками проекта по строительству СЭС являются: BP - 40,01%, "SOCAR Green" - 39,99%, Фонд развития азербайджанского бизнеса - 10% и венгерская MVM - 10%.

    Джавид Абдуллаев СЭС Шафаг Госагентство по возобновляемым источникам энергии Джебраильский район
    "Şəfəq" GES-in istismara veriləcəyi vaxt açıqlanıb

