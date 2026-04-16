Президент Ливана отказался от переговоров с Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО

Президент Ливана Джозеф Аун отказался от переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на ливанский портал LBCI.

Согласно изданию, о своем решении президент Ливана проинформировал госсекретаря США Марко Рубио в сегодняшнем телефонном разговоре.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявлял, о том что между двумя лидерами готовится телефонный разговор. Различные медиа Израиля и Ливана подтверждали или опровергали эту информацию.

16:22

Президент Ливана Джозеф Аун и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили усилия по достижению прекращения огня в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщает администрация президента Ливана в соцсети Х.

"Джозеф Аун выразил благодарность Вашингтону за усилия по достижению прекращения огня и поддержку на всех уровнях", - говорится в сообщении.

Рубио подтвердил продолжение усилий по достижению режима прекращения огня как шага к установлению мира, безопасности и стабильности в Ливане, а также выразил поддержку и высокую оценку позиции президента Ауна.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.