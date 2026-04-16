Уставный капитал "Азеркосмос" увеличен почти на 100 млн манатов

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в устав Космического агентства ("Азеркосмос"), утвержденный постановлением от 26 февраля 2022 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, уставный капитал "Азеркосмос" увеличен на 94 млн манатов, или на 19,85% - с 473 млн 605,88 тыс. манатов до 567 млн 605,88 тыс. манатов.