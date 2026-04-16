    В ГТК Азербайджана внесли ясность в данные об импорте из Армении на $960

    • 16 апреля, 2026
    • 16:27
    В ГТК Азербайджана внесли ясность в данные об импорте из Армении на $960

    Государственный таможенный комитет Азербайджана разъяснил данные об импорте товаров из Армении на сумму $960 в марте 2026 года.

    В ответ на запрос Report в ведомстве сообщили, что речь идет о розах, импортированных из Нидерландов в Армению и далее в Азербайджан.

    В ГТК пояснили, что в соответствии с правилами публикации статистики внешней торговли при импорте товара страна-происхождения товара указывается как страна-партнер. В данном случае цветы (розы) были отражены в таможенной статистике как импорт из Армении.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Ermənistandan mal idxalını şərh edib

