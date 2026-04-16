Хегсет: Контроль за движением судов в Ормузе ведут США, а не Иран

Контроль за движением судов в Ормузском проливе ведут США, а не Иран.

Как сообщает Report, с таким заявлением министр войны США Пит Хегсет выступил на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, несмотря на публичные заявления Тегерана о контроле над проливом, "фактически никакого контроля нет".

Он подчеркнул, что угрозы обстрела торговых судов нельзя считать контролем: "Это не контроль - это пиратство".

Хегсет также отметил, что США обеспечивают контроль, задействовав "менее 10% своих военно-морских сил".

"Военно-морской флот США контролирует движение судов в проливе и за его пределами благодаря реальным ресурсам и возможностям. Мы делаем это, используя менее 10% своей военно-морской мощи. Расчеты очевидны: мы применяем 10% самого мощного флота в мире, тогда как у вас - 0%. Вот что такое настоящий контроль", - заявил он.