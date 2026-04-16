Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 16:32
    Хегсет: Контроль за движением судов в Ормузе ведут США, а не Иран

    Контроль за движением судов в Ормузском проливе ведут США, а не Иран.

    Как сообщает Report, с таким заявлением министр войны США Пит Хегсет выступил на пресс-конференции в Вашингтоне.

    По его словам, несмотря на публичные заявления Тегерана о контроле над проливом, "фактически никакого контроля нет".

    Он подчеркнул, что угрозы обстрела торговых судов нельзя считать контролем: "Это не контроль - это пиратство".

    Хегсет также отметил, что США обеспечивают контроль, задействовав "менее 10% своих военно-морских сил".

    "Военно-морской флот США контролирует движение судов в проливе и за его пределами благодаря реальным ресурсам и возможностям. Мы делаем это, используя менее 10% своей военно-морской мощи. Расчеты очевидны: мы применяем 10% самого мощного флота в мире, тогда как у вас - 0%. Вот что такое настоящий контроль", - заявил он.

    Пит Хегсет Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив
    Heqset: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinə İran yox, ABŞ nəzarət edir

