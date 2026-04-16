    Heqset: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinə İran yox, ABŞ nəzarət edir

    • 16 aprel, 2026
    • 16:55
    Heqset: Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinə İran yox, ABŞ nəzarət edir

    Hörmüz boğazında gəmilərin hərəkətinə İran yox, ABŞ nəzarət edir.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset belə bəyanatla Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransında çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, Tehranın boğaza nəzarətlə bağlı bəyanatlarına baxmayaraq, "faktiki olaraq heç bir nəzarət yoxdur".

    Heqset vurğulayıb ki, ticarət gəmilərinin atəşə tutulması ilə bağlı təhdidləri nəzarət hesab etmək olmaz: "Bu, nəzarət deyil - bu, dəniz quldurluğudur".

    Heqset həmçinin qeyd edib ki, ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələrinin 10 %-dən az hissəsini cəlb etməklə nəzarəti təmin edir.

    "ABŞ Hərbi-Dəniz Qüvvələri real resurslar və imkanlar hesabına boğazda və onun hüdudlarından kənarda gəmilərin hərəkətinə nəzarət edir. Biz bunu hərbi-dəniz gücümüzün 10 %-dən az hissəsini istifadə edərək həyata keçiririk. Hesab göz qabağındadır: biz dünyanın ən güclü donanmasının 10 %-ni tətbiq edirik, siz isə 0 %. Əsl nəzarət budur", - o bəyan edib.

    Хегсет: Контроль за движением судов в Ормузе ведут США, а не Иран

