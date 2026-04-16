Хегсет призвал военных в Иране сделать "мудрый выбор"

Министр войны США Пит Хегсет выступил с резким заявлением в адрес Ирана, заявив, что Вашингтон внимательно отслеживает действия Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он сообщил на брифинге в Вашингтоне.

По словам Хегсета, иранским военным следует "сделать мудрый выбор", подчеркнув, что "бой с США будет неравным", так как Штаты обладают значительно большими военными возможностями.

"Помните, это неравный бой, и мы знаем, какие военные ресурсы вы перемещаете и куда", - сказал Хесгет.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Американские военные 13 апреля в 10:00 по восточному времени США (18:00 по бакинскому времени) начали блокировку Ормузского пролива.