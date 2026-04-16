Heqset: ABŞ İranın hərbi hərəkətlərini diqqətlə izləyir, "ağıllı seçim" edin
- 16 aprel, 2026
- 16:49
ABŞ müharibə naziri Pit Heqset İrana qarşı sərt bəyanatla çıxış edərək, Vaşinqtonun Tehranın hərəkətlərini diqqətlə izlədiyini bildirib.
"Report" "Sky News-a istinadən xəbər verir ki, o bunu Vaşinqtonda keçirilən brifinqdə açıqlayıb.
Heqsetin sözlərinə görə, İran hərbçiləri "ağıllı seçim etməlidirlər", o vurğulayıb ki, "ABŞ ilə döyüş qeyri-bərabər olacaq", çünki Ştatlar xeyli daha böyük hərbi imkanlara malikdir.
"Unutmayın, bu qeyri-bərabər döyüşdür və biz bilrik ki, hansı hərbi resursları hara yerləşdirirsiniz", - deyə Heqset bildirib.
Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayaraq bir sıra şəhərlərə aviazərbələr endirib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın ali lideri Əli Xameneyi öldürülüb. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirmiş və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.
İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar keçirilib.
Qeyd edək ki, Tramp ərəfədə bildirib ki, ABŞ hərbçiləri bazar ertəsi, aprelin 13-də ABŞ-ın şərq vaxtı ilə saat 10:00-da (Bakı vaxtı ilə 18:00-da) Hörmüz boğazının blokadası başlamağı planlaşdırır.