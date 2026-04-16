Вице-премьер России: Ж/д Решт-Астара важна для бесперебойного транспортного сообщения
Инфраструктура
- 16 апреля, 2026
- 16:35
Строительство железнодорожной линии Решт–Астара продолжается и имеет ключевое значение для формирования непрерывного транспортного коридора между Россией, Балтийским и Северным морями и Персидским заливом.
Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на 24-м заседании Азербайджано-российской межправительственной комиссии в Зангилане.
По его словам, параллельно ведется работа по созданию более благоприятных условий для перевозчиков. В частности, особое внимание уделяется тарифам на грузоперевозки, по которым продолжаются обсуждения.
Кроме того, стороны продолжают совместную работу по внедрению электронных накладных (e-CMR) в международных автомобильных перевозках.
