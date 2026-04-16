Rusiya Baş nazirinin müavini: "Rəşt–Astara dəmir yolu fasiləsiz nəqliyyat əlaqəsi üçün mühümdür"
İnfrastruktur
- 16 aprel, 2026
- 16:03
Rəşt–Astara dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə işlər davam edir və bu layihə Rusiya, Baltik və Şimal dənizləri ilə Fars körfəzi arasında fasiləsiz nəqliyyat əlaqəsinin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.
O, qeyd edib ki, daşıyıcılar üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir: "Xüsusilə yükdaşıma tariflərinə geniş diqqət yetirilib və bu istiqamətdə müzakirələr aparılır. Eyni zamanda beynəlxalq avtomobil daşımalarında elektron yük qaimələrinin (e-CMR) tətbiqi üzrə tərəflər birgə işi davam etdirir".
