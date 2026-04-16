İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Rusiya Baş nazirinin müavini: "Rəşt–Astara dəmir yolu fasiləsiz nəqliyyat əlaqəsi üçün mühümdür"

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 16:03
    Rusiya Baş nazirinin müavini: Rəşt–Astara dəmir yolu fasiləsiz nəqliyyat əlaqəsi üçün mühümdür

    Rəşt–Astara dəmir yolu xəttinin tikintisi üzrə işlər davam edir və bu layihə Rusiya, Baltik və Şimal dənizləri ilə Fars körfəzi arasında fasiləsiz nəqliyyat əlaqəsinin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    O, qeyd edib ki, daşıyıcılar üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir: "Xüsusilə yükdaşıma tariflərinə geniş diqqət yetirilib və bu istiqamətdə müzakirələr aparılır. Eyni zamanda beynəlxalq avtomobil daşımalarında elektron yük qaimələrinin (e-CMR) tətbiqi üzrə tərəflər birgə işi davam etdirir".

    Вице-премьер России: Ж/д Решт-Астара важна для бесперебойного транспортного сообщения
    Russian deputy PM says Rasht-Astara railway key for seamless transport links

