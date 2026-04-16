    Energetika
    • 16 aprel, 2026
    • 10:58
    Azərbaycan təbii qaz ixracını 6 % artırıb

    2026-cı ilin yanvar-mart aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 6 milyard 257 milyon 77 min kubmetr həcmində təbii qaz ixrac edib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən xəbər verir.

    Azərbaycandan ixrac edilən təbii qazın dəyəri 1 milyard 883 milyon 209 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Hesabat dövründə ixrac edilən təbii qazın həcmi 2025-ci ilin ilk üç ayı ilə müqayisədə 6,1 % çox, dəyəri isə 14,6 % azdır.

    Bu ilin I rübündə Azərbaycanın ümumi ixracında təbii qazın payı 34,86 % olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 9 milyard 407 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 21,9 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 5 milyard 402 milyon ABŞ dolları ixracın, 4 milyard 5 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 15,4 % azalıb, idxal isə 29,3 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 1 milyard 398 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 93,4 % çoxdur.

    Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Qaz ixracı Azərbaycan
    Азербайджан увеличил экспорт газа на 6%
    Azerbaijan's gas exports up over 6% in 1Q2026

