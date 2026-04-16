Азербайджан увеличил экспорт газа на 6%

Согласно таможенным декларациям, Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 6 млрд 257 млн 77 тыс. кубометров природного газа на сумму $1 млрд 883 млн 209 тыс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

Объем экспортированного в отчетный период природного газа по сравнению с первыми тремя месяцами 2025 года увеличился на 6,1%, а стоимость снизилась на 14,6%.

В I квартале текущего года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 34,86%.

Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн, что на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

$5 млрд 402 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $4 млрд 5 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 15,4%, а импорт - на 29,3%.

В конечном итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $1 млрд 398 млн ( на 93,4% больше в годовом сравнении).