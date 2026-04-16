Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Азербайджан увеличил экспорт газа на 6%

    Энергетика
    • 16 апреля, 2026
    • 11:26
    Азербайджан увеличил экспорт газа на 6%

    Согласно таможенным декларациям, Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал 6 млрд 257 млн 77 тыс. кубометров природного газа на сумму $1 млрд 883 млн 209 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

    Объем экспортированного в отчетный период природного газа по сравнению с первыми тремя месяцами 2025 года увеличился на 6,1%, а стоимость снизилась на 14,6%.

    В I квартале текущего года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 34,86%.

    Напомним, что в январе-марте текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $9 млрд 407 млн, что на 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    $5 млрд 402 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $4 млрд 5 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 15,4%, а импорт - на 29,3%.

    В конечном итоге во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $1 млрд 398 млн ( на 93,4% больше в годовом сравнении).

    Природный газ Государственный таможенный комитет Внешнеторговый оборот
    Azərbaycan təbii qaz ixracını 6 % artırıb
    Azerbaijan's gas exports up over 6% in 1Q2026

    Последние новости

    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    17:39

    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    17:34
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    17:21

    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    Лента новостей