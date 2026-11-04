Президент утвердил обращение взыскания по долговым требованиям на ценные бумаги

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг", принятый Милли Меджлисом 27 октября.

Как сообщает Report, согласно изменениям, в Азербайджане предусматривается обращение взыскания по долговым требованиям на ценные бумаги.

Согласно документу, в закон "Об исполнении" добавляется новая статья 46-1 "Обращение требования на ценные бумаги должника".

Новая статья определяет механизм обращения требования как на документарные ценные бумаги, обнаруженные у самого должника, так и на бездокументарные ценные бумаги, зарегистрированные на имя должника, а также на документарные ценные бумаги, хранящиеся в центральном депозитарии.

Меры по запросу сведений о ценных бумагах должника, наложению на них ареста и обращению требования на эти ценные бумаги организуются через информационную систему "Электронное исполнение". Законом также предусмотрено внесение соответствующих согласующих изменений в закон "О рынке ценных бумаг".