Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент утвердил обращение взыскания по долговым требованиям на ценные бумаги

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:07
    Президент утвердил обращение взыскания по долговым требованиям на ценные бумаги

    Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в законы "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг", принятый Милли Меджлисом 27 октября.

    Как сообщает Report, согласно изменениям, в Азербайджане предусматривается обращение взыскания по долговым требованиям на ценные бумаги.

    Согласно документу, в закон "Об исполнении" добавляется новая статья 46-1 "Обращение требования на ценные бумаги должника".

    Новая статья определяет механизм обращения требования как на документарные ценные бумаги, обнаруженные у самого должника, так и на бездокументарные ценные бумаги, зарегистрированные на имя должника, а также на документарные ценные бумаги, хранящиеся в центральном депозитарии.

    Меры по запросу сведений о ценных бумагах должника, наложению на них ареста и обращению требования на эти ценные бумаги организуются через информационную систему "Электронное исполнение". Законом также предусмотрено внесение соответствующих согласующих изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

    Ильхам Алиев
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