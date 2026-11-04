Prezident borc tələbinin qiymətli kağızlara yönəldilməsini təsdiqləyib
- 04 noyabr, 2026
- 15:59
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Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin oktyabrın 27-də qəbul etdiyi "İcra haqqında" və "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, Azərbaycanda borc tələbinin qiymətli kağızlara yönəldilməsi nəzərdə tutulur.
Belə ki, "İcra haqqında" qanuna "Tələbin borclunun qiymətli kağızlarına yönəldilməsi" adlı yeni 46-1-ci maddə əlavə edilib.
Yeni maddə tələbin həm borclunun özündə aşkar edilən sənədli qiymətli kağıza, həm də borclunun adına qeydə alınmış sənədsiz qiymətli kağıza, habelə mərkəzi depozitarda saxlanılan sənədli qiymətli kağıza yönəldilməsi mexanizmini müəyyən edir.
Borclunun qiymətli kağızlarına dair məlumatların sorğu edilməsi, üzərinə həbs qoyulması və tələbin həmin qiymətli kağızlara yönəldilməsi ilə bağlı tədbirlər "Elektron icra" informasiya sistemi vasitəsilə təşkil edilir. Qanunda həmçinin "Qiymətli kağızlar bazarı haqqında" qanunda uyğunlaşdırma xarakterli müvafiq dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur.