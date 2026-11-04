Во Франции предотвратили кибератаку на три банка крови

Во Франции предотвратили кибератаку на несколько банков крови.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Французской службы крови (EFS).

"Никаких последствий для здоровья выявлено не было, и никаких препаратов крови потеряно не было. Системы мониторинга и оповещения быстро обнаружили аномалии, что позволило персоналу принять меры для обеспечения сохранности любых продуктов крови или образцов", – сказано в заявлении.

Этот инцидент произошел после того, как на этой неделе супермаркеты в ряде европейских стран сообщили о том, что их холодильники и морозильные камеры перегрелись после дистанционного управления, что привело к порче тонн продуктов на миллионы евро.

В EFS сообщили, что инцидент произошел на трех ее объектах холодильного хранения плазмы. Отмечается, что "пороговые значения температуры и размораживания были повышены до чрезвычайно высоких уровней".