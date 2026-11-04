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    В 2027 году на защиту растений в Азербайджане выделят 5,7 млн манатов

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:05
    В 2027 году на защиту растений в Азербайджане выделят 5,7 млн манатов

    В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана планируется выделить 5,7 млн манатов на борьбу с болезнями растений и сельскохозяйственными вредителями.

    Как сообщает Report, соответствующие расходы отражены в бюджетном пакете на 2027 год.

    Согласно документу, еще 7,8 млн манатов предусмотрено на проведение агрохимических анализов, выдачу агрохимических паспортов и финансирование мероприятий по контролю качества семян.

    Внебюджетные расходы организаций, финансируемых по разделу государственного бюджета, связанному с сельским хозяйством, в следующем году составят 2,9 млн манатов.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Gələn il bitkilərin mühafizəsinə 6 milyon manata yaxın vəsait sərf olunacaq
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