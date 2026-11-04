В 2027 году на защиту растений в Азербайджане выделят 5,7 млн манатов

В 2027 году из государственного бюджета Азербайджана планируется выделить 5,7 млн манатов на борьбу с болезнями растений и сельскохозяйственными вредителями.

Как сообщает Report, соответствующие расходы отражены в бюджетном пакете на 2027 год.

Согласно документу, еще 7,8 млн манатов предусмотрено на проведение агрохимических анализов, выдачу агрохимических паспортов и финансирование мероприятий по контролю качества семян.

Внебюджетные расходы организаций, финансируемых по разделу государственного бюджета, связанному с сельским хозяйством, в следующем году составят 2,9 млн манатов.