На ветеринарные мероприятия в Азербайджане выделят 53,3 млн манатов

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2027 год предусмотрено 53,3 млн манатов на ветеринарные мероприятия: основная часть средств будет направлена на оказание ветеринарных услуг, а также закупку вакцин и лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, соответствующие расходы отражены в бюджетном пакете на 2027 год.

Согласно документу, 23 млн манатов планируется направить на оказание ветеринарных услуг, а 18,2 млн манатов - на приобретение, хранение и транспортировку вакцин, лекарственных препаратов и ветеринарных принадлежностей.

На создание системы идентификации и электронного учета животных предусмотрено 9,7 млн манатов, на проведение лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных - 1,9 млн манатов.

Еще 500 тыс. манатов планируется выделить на возмещение материального ущерба юридическим и физическим лицам, пострадавшим в связи с особо опасными заболеваниями животных.