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    На ветеринарные мероприятия в Азербайджане выделят 53,3 млн манатов

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:06
    На ветеринарные мероприятия в Азербайджане выделят 53,3 млн манатов

    В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2027 год предусмотрено 53,3 млн манатов на ветеринарные мероприятия: основная часть средств будет направлена на оказание ветеринарных услуг, а также закупку вакцин и лекарственных препаратов.

    Как сообщает Report, соответствующие расходы отражены в бюджетном пакете на 2027 год.

    Согласно документу, 23 млн манатов планируется направить на оказание ветеринарных услуг, а 18,2 млн манатов - на приобретение, хранение и транспортировку вакцин, лекарственных препаратов и ветеринарных принадлежностей.

    На создание системы идентификации и электронного учета животных предусмотрено 9,7 млн манатов, на проведение лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных - 1,9 млн манатов.

    Еще 500 тыс. манатов планируется выделить на возмещение материального ущерба юридическим и физическим лицам, пострадавшим в связи с особо опасными заболеваниями животных.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Gələn il baytarlıq tədbirlərinə 53 milyon manatdan çox vəsait sərf olunacaq
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