Кямран Иманов награжден орденом "Шараф"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Правления Агентства по интеллектуальной собственности Кямрана Иманова орденом "Шараф".

Как сообщает Report, Иманов удостоен награды за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности.

Отметим, что 5 ноября ему исполняется 80 лет.