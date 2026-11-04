Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Кямран Иманов награжден орденом "Шараф"

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 15:51
    Кямран Иманов награжден орденом Шараф

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Правления Агентства по интеллектуальной собственности Кямрана Иманова орденом "Шараф".

    Как сообщает Report, Иманов удостоен награды за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности.

    Отметим, что 5 ноября ему исполняется 80 лет.

    Ильхам Алиев
    Kamran İmanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib
    Kamran Imanov awarded Order of Honor
    44 filmi
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