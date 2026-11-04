Кямран Иманов награжден орденом "Шараф"
Внутренняя политика
- 04 ноября, 2026
- 15:51
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении председателя Правления Агентства по интеллектуальной собственности Кямрана Иманова орденом "Шараф".
Как сообщает Report, Иманов удостоен награды за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности.
Отметим, что 5 ноября ему исполняется 80 лет.
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