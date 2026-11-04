İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kamran İmanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 04 noyabr, 2026
    • 15:49
    Kamran İmanov Şərəf ordeni ilə təltif edilib

    Prezident İlham Əliyev Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanovun "Şərəf" ordeni ilə təltif edilməsi ilə əlaqədar Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, K. İmanov ordenlə dövlət qulluğunda uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə və əqli mülkiyyət hüquqları sahəsinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə təltif edilib.

    Qeyd edək ki, K. İmanovun noyabrın 5-də 80 yaşı tamam olacaq.

    İlham Əliyev Kamran İmanov Şərəf ordeni Əqli Mülkiyyət Agentliyi
    Кямран Иманов награжден орденом "Шараф"
    Kamran Imanov awarded Order of Honor
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