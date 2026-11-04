Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Азербайджане подготовят Нацплан по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха до 2036г

    Экология
    • 04 ноября, 2026
    • 16:01
    В Азербайджане подготовят Нацплан по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха до 2036г

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по усилению борьбы с загрязнением атмосферного воздуха".

    Как сообщает Report, Государственной комиссии по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха поручено в целях обеспечения системных и скоординированных мер по предотвращению загрязнения и улучшению качества атмосферного воздуха разработать и представить Президенту Азербайджанской Республики до 1 ноября 2027 года проект "Национального плана действий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха в Азербайджанской Республике на 2028–2035 годы".

    Ильхам Алиев
    Atmosfer havasının çirklənməsinə qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planı hazırlanacaq
    President Ilham Aliyev signs order on measures to combat air pollution in Azerbaijan
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