В Азербайджане подготовят Нацплан по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха до 2036г
Экология
- 04 ноября, 2026
- 16:01
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по усилению борьбы с загрязнением атмосферного воздуха".
Как сообщает Report, Государственной комиссии по вопросам изменения климата и охраны атмосферного воздуха поручено в целях обеспечения системных и скоординированных мер по предотвращению загрязнения и улучшению качества атмосферного воздуха разработать и представить Президенту Азербайджанской Республики до 1 ноября 2027 года проект "Национального плана действий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха в Азербайджанской Республике на 2028–2035 годы".
Atmosfer havasının çirklənməsinə qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planı hazırlanacaq
President Ilham Aliyev signs order on measures to combat air pollution in Azerbaijan
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