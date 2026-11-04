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    В Баку планируют развивать легкорельсовый транспорт и модернизировать ж/д сеть

    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2026
    • 16:09
    В Баку планируют развивать легкорельсовый транспорт и модернизировать ж/д сеть

    В течение ближайших четырех лет в Баку планируется построить 10 новых станций метро, а также развернуть сеть легкорельсового транспорта (ЛРТ).

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Реад Гасымов на международной выставке недвижимости и инвестиций AIREX 2026 в Баку.

    По его словам, развитая и устойчивая транспортная система - один из ключевых приоритетов Генплана столицы.

    "В настоящее время мы разрабатываем несколько градостроительных проектов, включающих сети ЛРТ, и работаем над этим совместно с партнерами", - отметил Р. Гасымов.

    Генплан также предусматривает модернизацию железнодорожного сообщения, расширение автомобильных дорог и развитие парковочных структур.

    "В последние несколько лет в Баку, как и в любом другом европейском городе, набирают популярность велосипедная сеть и микромобильность. Большое внимание уделяется также развитию пешеходной сети", - сказал он.

    Реад Гасымов Транспортная инфраструктура
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