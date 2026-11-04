Министр: На развитие инфраструктуры СЭЗ "Алят" направят 736 млн манатов

В создание инфраструктуры Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Алят" планируется инвестировать 736 млн манатов в течение пяти лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

По словам министра, поддерживается направление финансовых средств в свободную экономическую зону, в том числе увеличение объемов финансирования в перспективе, а также получение доходов в виде дивидендов от ее деятельности.

Бабаев считает, что свободные экономические зоны, особенно СЭЗ "Алят", имеют очень большие перспективы развития:

"Промышленные зоны на сегодняшний день также продемонстрировали положительные результаты. Кроме того, мы считаем, что в предстоящий период наибольшим инвестиционным потенциалом будет обладать именно СЭЗ Алят".

Он добавил, что согласно программе экономических мероприятий на 2026-2030 годы, на проведение инфраструктурных работ в СЭЗ Алят в течение пяти лет предусмотрено выделить 736 млн манатов.