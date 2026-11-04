Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Министр: На развитие инфраструктуры СЭЗ "Алят" направят 736 млн манатов

    Промышленность
    • 04 ноября, 2026
    • 15:52
    Министр: На развитие инфраструктуры СЭЗ Алят направят 736 млн манатов

    В создание инфраструктуры Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Алят" планируется инвестировать 736 млн манатов в течение пяти лет.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год.

    По словам министра, поддерживается направление финансовых средств в свободную экономическую зону, в том числе увеличение объемов финансирования в перспективе, а также получение доходов в виде дивидендов от ее деятельности.

    Бабаев считает, что свободные экономические зоны, особенно СЭЗ "Алят", имеют очень большие перспективы развития:

    "Промышленные зоны на сегодняшний день также продемонстрировали положительные результаты. Кроме того, мы считаем, что в предстоящий период наибольшим инвестиционным потенциалом будет обладать именно СЭЗ Алят".

    Он добавил, что согласно программе экономических мероприятий на 2026-2030 годы, на проведение инфраструктурных работ в СЭЗ Алят в течение пяти лет предусмотрено выделить 736 млн манатов.

    Сахиль Бабаев Свободная экономическая зона Алят Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Государственный бюджет Азербайджана
    Nazir: "Ələt Azad İqtisadi Zonasının infrastrukturuna 736 milyon manat pul qoyulacaq"
    Azerbaijan plans AZN 736 million investment in Alat Free Economic Zone infrastructure
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:23
    ВБ: Азербайджан сократил внешний долг на фоне роста задолженности в регионе Европы и Центральной Азии
    Финансы
    09:14
    Цена нефти марки Brent превысила $100 за баррель
    Энергетика
    09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2026)
    Финансы
    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    Лента новостей