США заявили о наращивании производства ядерных вооружений

США производят больше ядерных вооружений, чем когда-либо после окончания холодной войны.

Как передает Report, об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США продолжает выполнять задачи по обеспечению безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания на фоне новых и меняющихся угроз.

Райт отметил, что ведомство поставляет больше новых вооружений, чем в любой другой период после холодной войны. Он уточнил, что речь идет, в частности, о производстве плутониевых сердечников и реализации семи программ модернизации ядерных боеголовок.

"Сейчас происходит ядерный ренессанс", - заявил министр.

Отметим, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратил действие 5 февраля. При этом Вашингтон фактически отказался поддержать предложение Москвы о сохранении еще на один год его ключевых ограничений.

Власти США заявляют, что рассчитывают в будущем выйти на трехсторонние договоренности в этой сфере с участием Китая. Пекин, в свою очередь, отвергает такой подход, называя его несправедливым и необоснованным. Китайская сторона подчеркивает, что ее ядерный арсенал существенно уступает по объему арсеналам США и России.