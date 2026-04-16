Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    США заявили о наращивании производства ядерных вооружений

    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 01:09
    США заявили о наращивании производства ядерных вооружений

    США производят больше ядерных вооружений, чем когда-либо после окончания холодной войны.

    Как передает Report, об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил министр энергетики США Крис Райт.

    По его словам, Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США продолжает выполнять задачи по обеспечению безопасного, надежного и эффективного ядерного сдерживания на фоне новых и меняющихся угроз.

    Райт отметил, что ведомство поставляет больше новых вооружений, чем в любой другой период после холодной войны. Он уточнил, что речь идет, в частности, о производстве плутониевых сердечников и реализации семи программ модернизации ядерных боеголовок.

    "Сейчас происходит ядерный ренессанс", - заявил министр.

    Отметим, что договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекратил действие 5 февраля. При этом Вашингтон фактически отказался поддержать предложение Москвы о сохранении еще на один год его ключевых ограничений.

    Власти США заявляют, что рассчитывают в будущем выйти на трехсторонние договоренности в этой сфере с участием Китая. Пекин, в свою очередь, отвергает такой подход, называя его несправедливым и необоснованным. Китайская сторона подчеркивает, что ее ядерный арсенал существенно уступает по объему арсеналам США и России.

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

