Sabirabadda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 16 aprel, 2026
- 08:31
Sabirabadda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Yuxarı Dəllək kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Əsədov Şamo Eyyub oğlunu yolu keçən zaman avtomobil vurub. Yaralı Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
09:43
Vergidə üfüqi monitorinq üçün ərizənin forması və doldurulma qaydası təsdiqlənibBiznes
09:43
"Real"da baş məşqçi postuna dörd namizəd varFutbol
09:38
Beynəlxalq axtarışa verilən məktəb direktoru Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya edilibHadisə
09:37
İranda məktəblər distant təhsilə keçməyə hazırlaşırDigər ölkələr
09:32
Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşıbEnergetika
09:31
Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürübHadisə
09:31
Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıbElm və təhsil
09:30
Foto
Ordubadda qaya uçqunu olubHadisə
09:30