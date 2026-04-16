    Sabirabadda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 16 aprel, 2026
    • 08:31
    Sabirabadda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Sabirabadda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Yuxarı Dəllək kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini, 1983-cü il təvəllüdlü Əsədov Şamo Eyyub oğlunu yolu keçən zaman avtomobil vurub. Yaralı Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sabirabad Piyada ölümü
    В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода

