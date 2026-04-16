В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 16 апреля, 2026
- 08:34
В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает аранское бюро Report, случай зарегистрирован на территории села Юхары Дялляк района.
Согласно информации, местный житель, 1983 года рождения, Шамо Эйюб оглу Асадов был сбит автомобилем при попытке перейти дорогу.
Пострадавшего доставили в Центральную городскую больницу Ширвана, однако спасти ему жизнь не удалось.
По факту проводится расследование.
