    Digər ölkələr
    • 16 aprel, 2026
    • 07:22
    Tailandın Mərkəzi Bankı iqtisadi artım proqnozunu aşağı salıb

    Tailandın Mərkəzi Bankı ABŞ-İsrailin İrana qarşı davam edən hücumu fonunda 2026-cı il üçün iqtisadi artım proqnozunu aşağıya doğru yenidən nəzərdən keçirib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu tənzimləyicinin müavini Çayavadi Çay-anant bildirib.

    Onun sözlərinə görə, münaqişənin ilin ikinci yarısında başa çatacağı baza ssenarisində Tailandın ÜDM artımı 1,3% olacaq. Əvvəllər, dekabr ayında bu rəqəm 1,9% olaraq qiymətləndirilirdi.

    "Ölkə iqtisadiyyatı enerji idxalının qiymətlərinin artması və turist axınının azalması səbəbindən ciddi təzyiq altındadır. Xüsusilə, İrana hücumlardan sonra bölgədəki hava limanlarının bağlanması səbəbindən mart ayında Fars körfəzi ölkələrindən turizm demək olar ki, dayanıb. Bununla yanaşı, bu ölkələrdən olan varlı turistlər Tailand da bütün turizm xərclərinin təxminən 7%-ni təşkil edir", - deyə o vurğulayıb.

    Çay-anant həmçinin Malayziyadan gələn turistlərin sayında azalma olduğunu qeyd edib.

    Tailand Mərkəzi Bank
    ЦБ Таиланда ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год из-за войны в Иране

