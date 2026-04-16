ЦБ Таиланда ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год из-за войны в Иране

Центральный банк Таиланда пересмотрел прогноз экономического роста на 2026 год в сторону снижения на фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила заместитель главы регулятора Чаявади Чай-анант на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

По ее словам, в базовом сценарии, при котором конфликт завершится во второй половине года, рост ВВП Таиланда составит 1,3%. Ранее, в декабре, этот показатель оценивался на уровне 1,9%.

"Экономика страны испытывает серьезное давление из-за роста стоимости импорта энергоносителей и сокращения туристического потока. В частности, туризм из стран Персидского залива в марте практически остановился из-за закрытия аэропортов в регионе на фоне иранских атак. При этом именно на обеспеченных туристов из этих стран приходится около 7% всех туристических расходов в Таиланде", - подчеркнула она.

Чай-анант также отметила снижение числа туристов из Малайзии, поскольку рост цен на топливо сделал автомобильные поездки в Таиланд менее привлекательными.

В центробанке ожидают, что инфляция в указанном сценарии достигнет 3,5%. Вместе с тем представитель регулятора подчеркнула, что повышение процентных ставок остается маловероятным, даже в случае длительного сохранения инфляционного давления, так как такой шаг вряд ли сможет повлиять на инфляцию, вызванную ограничением предложения.

По ее словам, до начала кризиса Таиланд входил в период нестабильности с достаточно устойчивыми макроэкономическими позициями, что позволило частично смягчить последствия внешнего шока. Однако наихудшие сценарии, если война продолжится, по оценке банка, фактически не имеют пределов.