    ЦБ Таиланда ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год из-за войны в Иране

    16 апреля, 2026
    • 06:07
    Центральный банк Таиланда пересмотрел прогноз экономического роста на 2026 год в сторону снижения на фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила заместитель главы регулятора Чаявади Чай-анант на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

    По ее словам, в базовом сценарии, при котором конфликт завершится во второй половине года, рост ВВП Таиланда составит 1,3%. Ранее, в декабре, этот показатель оценивался на уровне 1,9%.

    "Экономика страны испытывает серьезное давление из-за роста стоимости импорта энергоносителей и сокращения туристического потока. В частности, туризм из стран Персидского залива в марте практически остановился из-за закрытия аэропортов в регионе на фоне иранских атак. При этом именно на обеспеченных туристов из этих стран приходится около 7% всех туристических расходов в Таиланде", - подчеркнула она.

    Чай-анант также отметила снижение числа туристов из Малайзии, поскольку рост цен на топливо сделал автомобильные поездки в Таиланд менее привлекательными.

    В центробанке ожидают, что инфляция в указанном сценарии достигнет 3,5%. Вместе с тем представитель регулятора подчеркнула, что повышение процентных ставок остается маловероятным, даже в случае длительного сохранения инфляционного давления, так как такой шаг вряд ли сможет повлиять на инфляцию, вызванную ограничением предложения.

    По ее словам, до начала кризиса Таиланд входил в период нестабильности с достаточно устойчивыми макроэкономическими позициями, что позволило частично смягчить последствия внешнего шока. Однако наихудшие сценарии, если война продолжится, по оценке банка, фактически не имеют пределов.

    Последние новости

    07:05

    Австралийский суд одобрил экстрадицию экс-пилота США Даггана в Соединенные Штаты

    Другие страны
    06:41

    США усиливают противоминную операцию в Ормузском проливе

    Другие страны
    06:07

    ЦБ Таиланда ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год из-за войны в Иране

    Другие страны
    05:52

    Нариман Ахундзаде внес вклад в победу "Коламбус Крю"

    Футбол
    05:31

    Сенат США отклонил резолюции о блокировке продажи вооружений Израилю

    Другие страны
    05:06

    WSJ: Пентагон обсуждает с автоконцернами США наращивание выпуска вооружений

    Другие страны
    05:01

    В США до конца года ожидают поставку первого взвода Abrams с ИИ

    Другие страны
    04:58
    Фото

    Презентована книга "Иреван: эхо истории и утраченного наследия"

    Kультурная политика
    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    Лента новостей