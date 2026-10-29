Глава ЕК предложила предоставить Канаде особый статус в Евросоюзе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена Евросоюза, несмотря на то, что некоторые страны ЕС против этого.

Как передает Report, об этом она заявила на саммите ЕС-Канада, который проходит в Монреале.

"Именно поэтому мы обсуждаем идею о том, чтобы Канада стала первым ассоциированным членом Европейского союза. Это будет ассоциация без вступления. Мы можем создать партнерство, которое будет ближе к членству, чем все, что мы делали раньше", - сказала она.

Ранее Германия и другие страны ЕС настояли на исключении упоминания об ассоциированном членстве Канады из итогового заявления саммита в Монреале.

В обновленном проекте декларации ЕС и Канады понятие "ассоциированного членства" заменили формулировкой о намерении выстроить "более тесное партнерство", не предусматривающее членства в Евросоюзе. Определить содержание этих отношений стороны намерены к следующему саммиту в 2027 году.