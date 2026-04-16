İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Şanlıurfada məktəbə silahlı hücumla bağlı 16 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 16 aprel, 2026
    • 08:37
    Şanlıurfada məktəbə silahlı hücumla bağlı 16 nəfər saxlanılıb

    Türkiyə Təhlükəsizlik Baş İdarəsi Şanlıurfa vilayətinin Siverek rayonundakı Ahmet Koyuncu Peşə və Texniki Anadolu Liseyində baş verən silahlı hücumla əlaqədar 16 şübhəlinin saxlanıldığını açıqlayıb.

    Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.

    "14 aprel 2026-cı ildə Şanlıurfa vilayətinin Siverek rayonundakı Ahmet Koyuncu Peşə və Texniki Anadolu Liseyində baş verən silahlı hücumla bağlı araşdırmalar çərçivəsində 16 şübhəli saxlanılıb. Şübhəlilərə qarşı məhkəmə prosesi davam edir", - deyə açıqlamada bildirilir.

    Qeyd edək ki, silahlı insident zamanı əksəriyyəti şagirdlər olan 16 nəfər yaralanıb.

    В Шанлыурфе по делу о вооруженном нападении на школу задержаны 16 человек

    Son xəbərlər

    09:46

    Azərbaycan və Türkiyə arasında məhkəmə sahəsində fikir mübadiləsi aparılıb

    Hadisə
    09:43

    Vergidə üfüqi monitorinq üçün ərizənin forması və doldurulma qaydası təsdiqlənib

    Biznes
    09:43

    "Real"da baş məşqçi postuna dörd namizəd var

    Futbol
    09:38

    Beynəlxalq axtarışa verilən məktəb direktoru Türkiyədən Azərbaycana ekstradisiya edilib

    Hadisə
    09:37

    İranda məktəblər distant təhsilə keçməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    09:32

    Azərbaycan nefti 6 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:31

    Şəmkirdə kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:31

    Universitetlərə qəbul imtahanının II mərhələsinin I cəhdində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb

    Elm və təhsil
    09:30
    Foto

    Ordubadda qaya uçqunu olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti