В Шанлыурфе по делу о вооруженном нападении на школу задержаны 16 человек

В турецкой провинции Шанлыурфа задержаны 16 подозреваемых в рамках расследования вооруженного нападения, произошедшего в школе в районе Сиверек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел 14 апреля 2026 года в профессионально-техническом анатолийском лицее имени Ахмета Коюнджу.

В Главном управлении безопасности Турции заявили, что в связи с происшествием были задержаны 16 человек.

Сообщается, что судебное разбирательство в отношении подозреваемых продолжается.

Отметим, что в ходе вооруженного инцидента ранения получили 16 человек. Большую часть пострадавших составили учащиеся.