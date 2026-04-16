В Шанлыурфе по делу о вооруженном нападении на школу задержаны 16 человек
В регионе
- 16 апреля, 2026
- 08:46
В турецкой провинции Шанлыурфа задержаны 16 подозреваемых в рамках расследования вооруженного нападения, произошедшего в школе в районе Сиверек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел 14 апреля 2026 года в профессионально-техническом анатолийском лицее имени Ахмета Коюнджу.
В Главном управлении безопасности Турции заявили, что в связи с происшествием были задержаны 16 человек.
Сообщается, что судебное разбирательство в отношении подозреваемых продолжается.
Отметим, что в ходе вооруженного инцидента ранения получили 16 человек. Большую часть пострадавших составили учащиеся.
