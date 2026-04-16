    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Шанлыурфе по делу о вооруженном нападении на школу задержаны 16 человек

    В турецкой провинции Шанлыурфа задержаны 16 подозреваемых в рамках расследования вооруженного нападения, произошедшего в школе в районе Сиверек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел 14 апреля 2026 года в профессионально-техническом анатолийском лицее имени Ахмета Коюнджу.

    В Главном управлении безопасности Турции заявили, что в связи с происшествием были задержаны 16 человек.

    Сообщается, что судебное разбирательство в отношении подозреваемых продолжается.

    Отметим, что в ходе вооруженного инцидента ранения получили 16 человек. Большую часть пострадавших составили учащиеся.

    Шанлыурфа Вооруженный инцидент Ахмет Коюнджу
    Şanlıurfada məktəbə silahlı hücumla bağlı 16 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    09:49

    Россия нанесла удары по трем регионам Украины: 14 погибших и 100 пострадавших

    Лента новостей