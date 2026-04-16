    Britaniyanın Baş naziri sosial şəbəkə şirkətlərinə uşaqlarla bağlı çağırış edib

    • 16 aprel, 2026
    • 05:18
    Britaniyanın Baş naziri sosial şəbəkə şirkətlərinə uşaqlarla bağlı çağırış edib

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer sosial şəbəkə şirkətlərini uşaqların onlayn təhlükəsizliyi üçün daha çox məsuliyyət daşımağa çağırıb.

    "Report"un Britaniya mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, Baş nazir bu açıqlamanı Meta, Snap, Google, TikTok və X rəhbərləri ilə görüşdən əvvəl verib.

    Starmerin sözlərinə görə, sosial platformaların uşaqlara təsiri texnologiya şirkətlərindən daha möhkəm yanaşma və aydın hesabatlılıq tələb edir.

    "Sosial şəbəkə uşaqların özlərini, dostluqlarını və ətraflarındakı dünyanı necə qəbul etdiklərini formalaşdırır. Bu, real risklərlə əlaqəli olduqda, kənarda qalmaq mümkün deyil", - deyə o vurğulayıb.

    Baş nazir qeyd edib ki, hakimiyyət orqanları rəqəmsal məkanda yetkinlik yaşına çatmayanların qorunması üçün bütün lazımi tədbirləri görməyə hazırdır.

    Hazırda Böyük Britaniyada uşaqların sosial şəbəkəyə çıxışına mümkün məhdudiyyətlər ilə bağlı məsləhətləşmələr davam edir. Müzakirə olunan tədbirlərə 16 yaşdan kiçik şəxslərin sosial mediadan istifadəsinin qadağan edilməsi, tətbiqlərdən istifadəyə vaxt məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi və asılılığı təşviq edən dizayn elementlərinin qadağan edilməsi daxildir.

    Böyük Britaniya Sosial şəbəkə
    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

