Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 03:12
    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал социальные сети усилить ответственность за безопасность детей в интернете.

    Как передает Report со сслыкой на британские СМИ, об этом глава правительства заявил в преддверии встречи с руководством Meta, Snap, Google, TikTok и X.

    По словам Стармера, влияние социальных платформ на детей требует более жесткого подхода и четкой ответственности со стороны технологических компаний.

    "Социальные сети формируют то, как дети воспринимают себя, свои дружеские отношения и окружающий мир. Когда это связано с реальными рисками, оставаться в стороне невозможно", - подчеркнул он.

    Премьер отметил, что власти готовы принять все необходимые меры для защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве.

    В британском правительстве заявили, что, несмотря на уже введенные рядом платформ меры, включая отключение автовоспроизведения для детей на YouTube и расширение родительского контроля за экранным временем, Лондон намерен добиваться дальнейших шагов.

    В настоящее время в Великобритании продолжаются консультации по вопросу возможного ограничения доступа детей к социальным сетям. Среди обсуждаемых мер - запрет на использование соцсетей лицами младше 16 лет, введение временных ограничений на использование приложений, а также запрет элементов дизайна, способствующих формированию зависимости.

    Ранее Австралия первой в мире ввела запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Аналогичные меры рассматриваются и в ряде европейских стран.

    Кир Стармер Великобритания Ограничение соцсетей

