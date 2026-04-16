ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib
Digər ölkələr
- 16 aprel, 2026
- 04:16
İrana qarşı dəniz blokadası tətbiq ediləndən bəri, ABŞ ordusu onu keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) məlumat verib.
"Bu günə qədər on gəmi istiqamətləndirilib və bazar ertəsi günü ABŞ blokadası qurulduğundan bəri heç biri onu pozmayıb", - deyə komandanlıq X sosial media platformasında paylaşım edib.
Qeyd edək ki, Vaşinqton və Tehran arasında baş tuta bilməyən danışıqlardan sonra ABŞ İrana qarşı dəniz blokadası tətbiq edib.
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25
Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıbEnergetika
01:02
Foto