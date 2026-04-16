    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    • 16 aprel, 2026
    İrana qarşı dəniz blokadası tətbiq ediləndən bəri, ABŞ ordusu onu keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) məlumat verib.

    "Bu günə qədər on gəmi istiqamətləndirilib və bazar ertəsi günü ABŞ blokadası qurulduğundan bəri heç biri onu pozmayıb", - deyə komandanlıq X sosial media platformasında paylaşım edib.

    Qeyd edək ki, Vaşinqton və Tehran arasında baş tuta bilməyən danışıqlardan sonra ABŞ İrana qarşı dəniz blokadası tətbiq edib.

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

