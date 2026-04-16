CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

С начала действия морской блокады Ирана американские военные перенаправили 10 судов, пытавшихся ее обойти.

Как передает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"К настоящему времени десять судов были перенаправлены, и ни одно не прорвалось через блокаду США после ее установления в понедельник", - говорится в публикации командования в соцсети X.

Напомним, США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля президент США объявил о двухнедельном взаимном прекращении огня с исламской республикой.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс.

Позднее в Тегеране и Вашингтоне сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за сохраняющихся разногласий.

С 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.