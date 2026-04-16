ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq
- 16 aprel, 2026
- 02:49
ABŞ administrasiyası qlobal yanacaq bazarı normal vəziyyətə qayıtdıqca qiymətlərin süni şəkildə şişirdilməsinin qarşısını almaq üçün ölkə daxilindəki yanacaqdoldurma məntəqələrində qiymətləri izləmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ maliyyə naziri Skott Bessent açıqlama verib.
"Biz yanacaqdoldurma məntəqələrinin hərəkətlərini izləyəcəyik. Neft qiymətləri qalxdıqda onlar qiymətləri tez bir zamanda qaldırdılar. Ümid edirik ki, neft qiymətləri düşəndə qiymətləri də eyni dərəcədə tez bir zamanda endirəcəklər. Onlar artıq son 10 gündə xeyli aşağı düşüblər. Mən nikbinəm ki, 20 iyun ilə 20 sentyabr arasında benzini yenidən 3 dollara ala biləcəyik", - deyə o, Ağ Evdə jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə bildirib.
Amerika Avtomobil Assosiasiyasının məlumatına görə, hazırda ABŞ-da bir qallon benzinin orta qiyməti 4,108 dollardır.